Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Hemer (ots)

Die Polizei bittet nach einer Verkehrsunfallflucht an der Danziger Straße um Hinweise. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Dienstag, zwischen 14 Uhr und 18.50 Uhr, einen geparkten VW Golf. Der Wagen stand in Fahrtrichtung der Königsberger Straße in Höhe der Hausnummer 10. Nach ersten Erkenntnissen touchierte der Unbekannte den Frontbereich des Golfs vermutlich beim Zurücksetzen oder beim Ein- und Ausparken. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher sowie dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Hemer unter der Telefonnummer 02372/9099-0 in Verbindung zu setzen. (dill)

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