PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Hemer (ots)

Die Polizei bittet nach einer Verkehrsunfallflucht an der Danziger Straße um Hinweise. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Dienstag, zwischen 14 Uhr und 18.50 Uhr, einen geparkten VW Golf. Der Wagen stand in Fahrtrichtung der Königsberger Straße in Höhe der Hausnummer 10. Nach ersten Erkenntnissen touchierte der Unbekannte den Frontbereich des Golfs vermutlich beim Zurücksetzen oder beim Ein- und Ausparken. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher sowie dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Hemer unter der Telefonnummer 02372/9099-0 in Verbindung zu setzen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 13:01

    POL-MK: Polizei blitzt Autofahrer mit 124 km/h bei 70

    Balve (ots) - Die Polizei hat am Donnerstag im Rahmen des Netzwerks Geschwindigkeit mobile Radarkontrollen im Stadtgebiet Balve durchgeführt und dabei zahlreiche Verstöße registriert. Die erste Kontrolle fand zwischen 7 Uhr und 09.30 Uhr in Garbeck auf der Langenholthauser Straße statt. Außerhalb der geschlossenen Ortschaft überprüften die Beamten insgesamt 161 Fahrzeuge bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 12:28

    POL-MK: Radarkontrolle: mit 121 km/h bei 70 geblitzt

    Meinerzhagen (ots) - Die Polizei hat heute Vormittag Tempokontrollen durchgeführt. Im Fokus stand die Landstraße 539 im Bereich Haumchermühle. Zwischen 05.27 Uhr und 10.20 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 1.345 Fahrzeuge. Die Bilanz zeigt, dass sich die Mehrheit an die Regeln hielt, jedoch verzeichnete die Polizei auch zahlreiche Verstöße: 91 Fahrerinnen und Fahrer erwartet ein Verwarngeld. 34 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren