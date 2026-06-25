Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 42 Verstöße von E-Scooter- und Radfahrern in der Fußgängerzone

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Menden (ots)

Polizeibeamte haben heute Vormittag gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Menden eine Sonderkontrolle in der Fußgängerzone durchgeführt. Hintergrund sind anhaltende Beschwerden aus der Bevölkerung über das Befahren des Bereichs durch Radfahrer und E-Scooter.

Zwischen 7 und 13 Uhr ahndeten die Beamten 45 Verkehrsverstöße, darunter 3 Autofahrer, 23 Radfahrer und 19 E-Scooter. In drei Fällen fuhren die E-Scooter ohne die vorgeschriebene Pflichtversicherung. In zwei Fällen mussten zudem Anzeigen geschrieben werden, weil Kinder (12 und 13) auf dem E-Scooter fuhren. Die Eltern wurden informiert und mussten ihre Schützlinge abholen.

Besonders erschreckend: in vielen Fällen zeigten sowohl Rad-, als auch E-Scooter-Fahrer äußerst wenig Verständnis für die geltenden Regeln oder versuchten sich durch Flucht einer Kontrolle zu entziehen. Ein E-Scooter-Fahrer verhielt sich am frühen Morgen gegenüber den Einsatzkräften extrem aggressiv und konnte nur mit Mühe beruhigt werden. Auch von anderen Kontrollierten fielen häufiger Sätze wie "in der Fußgängerzone ist doch nichts los", "Habt ihr nichts besseres zu tun?" oder "Macht lieber Eure Arbeit!".

Die Polizei kündigt an, dass es auch in Zukunft zu weiteren Kontrollen kommen wird. (dill)

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