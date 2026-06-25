Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei blitzt Autofahrer mit 124 km/h bei 70

Balve (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag im Rahmen des Netzwerks Geschwindigkeit mobile Radarkontrollen im Stadtgebiet Balve durchgeführt und dabei zahlreiche Verstöße registriert.

Die erste Kontrolle fand zwischen 7 Uhr und 09.30 Uhr in Garbeck auf der Langenholthauser Straße statt. Außerhalb der geschlossenen Ortschaft überprüften die Beamten insgesamt 161 Fahrzeuge bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Die Bilanz: sechs Verwarngelder und sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Ein Autofahrer aus dem Kreis muss nun einige Wochen auf sein Auto verzichten. Er raste mit 124 km/h durch die Messstelle.

Zwischen 10 und 12.20 Uhr verlagerten die Einsatzkräfte zur Bundesstraße 515 im Hönnetal. 600 Fahrzeuge passierten die Radaranlage. Bei vorgeschriebenen 50 km/h außerhalb der geschlossenen Ortschaft fielen 15 Verwarngelder und fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen an. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 80 km/h, ebenfalls gefahren vom Fahrer eines Pkw aus dem Märkischen Kreises. (dill)

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