Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: E-Scooter an Schule gestohlen
Hemer (ots)
Am Montagmorgen, zwischen 7.50 und 12.45 Uhr, wurde am Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium an der Albert-Schweitzer-Straße ein E-Scooter der Marke Segway gestohlen. Die Nutzerin hatte es mit einem Fahrradschloss gesichert, das mit abhandengekommen ist. Die Polizei hat das Elektrokleinstfahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. (cris)
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