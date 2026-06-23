POL-MK: E-Scooter an Schule gestohlen

Iserlohn (ots) - Zwischen Donnerstagabend, 21 Uhr, und Montagnachmittag, 17 Uhr, wurde an der Dürerstraße ein Kleinkraftrad gestohlen. Die Polizei nahm vor Ort eine Anzeige der Nutzerin auf. Kurz danach entdeckte die Nutzerin ihren Roller einige Straßen weiter an der Kindertagesstätte an der Ulrich-Fust-Straße beschädigt wieder: Die Verkleidung war abgebrochen und das Lenkradschloss geknackt. Am Montagnachmittag ...

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