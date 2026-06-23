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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter an Schule gestohlen

Hemer (ots)

Am Montagmorgen, zwischen 7.50 und 12.45 Uhr, wurde am Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium an der Albert-Schweitzer-Straße ein E-Scooter der Marke Segway gestohlen. Die Nutzerin hatte es mit einem Fahrradschloss gesichert, das mit abhandengekommen ist. Die Polizei hat das Elektrokleinstfahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. (cris)

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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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