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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kupfer-Fallrohr gestohlen

Menden (ots)

Metalldiebe haben am Wochenende Am Vollmersbusch zugegriffen: Sie demontierten das Kuper-Fallrohr von einem Einfamilienhaus und entwendeten es. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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