POL-MK: Kupfer-Fallrohr gestohlen

Lüdenscheid (ots) - Aus einem Keller an der Düppelstraße wurden zwischen Sonntagmittag und Montagnachmittag Medikamente und Lebensmittel gestohlen. Die Polizei hat am Samstagmorgen um 0.24 Uhr auf der Herscheider Landstraße einen Pkw kontrolliert. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass das zugehörige Fahrzeug außer Betrieb gesetzt wurde. Tatsächlich gehörten die Schilder jedoch zu einem ganz anderen ...

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