Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kleiderhaufen brannte
Meinerzhagen (ots)
Am Montagmorgen gegen 6.20 Uhr brannte auf dem Ascheplatz am Am Stadion ein Haufen Kleider. Die Feuerwehr löschte das Feuer. (cris)
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