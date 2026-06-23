POL-MK: Kleiderhaufen brannte

Balve (ots) - Unbekannte haben das E-Mail-Konto einer Balverin "gehackt". Am Morgen bemerkte sie eine Flut von Mails mit Benachrichtigungen über Registrierungsversuche. Außerdem stellte sie fest, dass ihre Mailadresse bei einem Punktesammeldienst geändert und Punkte in einen Gutschein umgewandelt bzw. eingelöst wurden. Die Geschädigte änderte sofort sämtliche Passwörter und erstattete noch am Montagmorgen Anzeige bei der Polizei. Woran es in diesem Fall gelegen hat, ...

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