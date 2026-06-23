Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe im Keller - Mit falschen Kennzeichen unterwegs

Lüdenscheid (ots)

Aus einem Keller an der Düppelstraße wurden zwischen Sonntagmittag und Montagnachmittag Medikamente und Lebensmittel gestohlen.

Die Polizei hat am Samstagmorgen um 0.24 Uhr auf der Herscheider Landstraße einen Pkw kontrolliert. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass das zugehörige Fahrzeug außer Betrieb gesetzt wurde. Tatsächlich gehörten die Schilder jedoch zu einem ganz anderen Wagen, der ebenfalls außer Betrieb gesetzt wurde. Der 19-jährige, in Altena gemeldete Fahrer legte einen gefälschten ausländischen Führerschein vor. Er bekam diverse Strafanzeigen: wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und einer Straftat gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie Urkundenfälschung. Die Polizei stellte den falschen Führerschein und die Kennzeichen sicher und untersagte die Weiterfahrt.

Am Montagmorgen wurden Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf ein Fahrzeug in der Grabenstraße aufmerksam. Wie sich herausstellte, hing ein falsches Kennzeichen an dem Pkw. Die Polizei stellte die Kennzeichen sicher und ermittelt nun wegen Kennzeichenmissbrauchs und einer Straftat gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Ebenfalls am Montagmorgen fiel ein 49-jähriger Lüdenscheider beim Straßenverkehrsamt auf: Er wollte ein gekauftes Fahrzeug ummelden, doch die Mitarbeiter des Kreises entdeckten Fälschungsmerkmale beim Hauptuntersuchungsbericht. Die Polizei wurde hinzugezogen und ermittelt nun wegen Urkundenfälschung. (cris)

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