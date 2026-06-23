Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsunfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Menden (ots)

Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Schwitter Weg nach Zeugen und dem Unfallverursacher. Zwischen 19.06.2026, 21:30 Uhr, und 20.06.2026, 11:50 Uhr, kam es auf Höhe der Hausnummer 46 zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer touchierte einen geparkten weißen Mercedes-Benz C180. Der Mercedes stand in Fahrtrichtung Innenstadt. Nach dem Zusammenstoß haute der Verursacher ab, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Vermutlich fuhr der Verursacher den Schwitter Weg in Fahrtrichtung Schwitten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02373 / 9099-0 mit der Polizeiwache Menden in Verbindung zu setzen.

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