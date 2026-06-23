PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsunfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Menden (ots)

Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Schwitter Weg nach Zeugen und dem Unfallverursacher. Zwischen 19.06.2026, 21:30 Uhr, und 20.06.2026, 11:50 Uhr, kam es auf Höhe der Hausnummer 46 zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer touchierte einen geparkten weißen Mercedes-Benz C180. Der Mercedes stand in Fahrtrichtung Innenstadt. Nach dem Zusammenstoß haute der Verursacher ab, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Vermutlich fuhr der Verursacher den Schwitter Weg in Fahrtrichtung Schwitten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02373 / 9099-0 mit der Polizeiwache Menden in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 23.06.2026 – 09:36

    POL-MK: Punkte gestohlen

    Balve (ots) - Unbekannte haben das E-Mail-Konto einer Balverin "gehackt". Am Morgen bemerkte sie eine Flut von Mails mit Benachrichtigungen über Registrierungsversuche. Außerdem stellte sie fest, dass ihre Mailadresse bei einem Punktesammeldienst geändert und Punkte in einen Gutschein umgewandelt bzw. eingelöst wurden. Die Geschädigte änderte sofort sämtliche Passwörter und erstattete noch am Montagmorgen Anzeige bei der Polizei. Woran es in diesem Fall gelegen hat, ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 09:33

    POL-MK: Wohnungseinbruch und Betrugsverdacht beim Online-Einkauf

    Werdohl (ots) - Zwischen dem 10. Juni und dem vergangenen Freitag wurde an der Bahnhofstraße in eine Wohnung eingebrochen. Der Wohnungsinhaber war mehrere Tage nicht anwesend. Als er nach Hause kam, stand die Wohnungstür auf. Beim Aufräumen stellte er fest, dass diverse Gegenstände gestohlen wurden: darunter eine hohe Bargeldsumme, Elektro-Werkzeuge, Schmuck und ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 08:45

    POL-MK: Zeugenaufruf nach zwei Verkehrsunfallfluchten

    Hemer (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach zwei Fällen von Unfallflucht im Stadtgebiet, bei denen Sachschaden entstand. Zwischen dem 16.06.2026, 14.30 Uhr und dem 17.06.2026, 10 Uhr, kam es in der Sackgasse "Am Obsthof" (Höhe Hausnummer 1) zu einer Beschädigung. Ein dort am Fahrbahnrand geparkter Opel Corsa wurde im Frontbereich von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Der Verursacher beschädigte möglicherweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren