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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbruch und Betrugsverdacht beim Online-Einkauf

Werdohl (ots)

Zwischen dem 10. Juni und dem vergangenen Freitag wurde an der Bahnhofstraße in eine Wohnung eingebrochen. Der Wohnungsinhaber war mehrere Tage nicht anwesend. Als er nach Hause kam, stand die Wohnungstür auf. Beim Aufräumen stellte er fest, dass diverse Gegenstände gestohlen wurden: darunter eine hohe Bargeldsumme, Elektro-Werkzeuge, Schmuck und eine Lederjacke. Die Polizei wurde erst am Montag informiert und konnte in der inzwischen aufgeräumten und gereinigten Wohnung keine Spuren mehr sichern. Möglicherweise haben Zeugen jedoch in der angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht: Sie werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 9399-0.

Ein Werdohler hat in einem Online-Portal einen Anhänger gekauft - das glaubte er zumindest. Eine Woche nach der Bank-Überweisung ist keine Lieferung eingetroffen; der Verkäufer ist weder über das Anzeigen-Portal noch über die angegebene Telefonnummer zu erreichen. Deshalb erstattete der Käufer nun Anzeige wegen Betrugs bei der Polizei. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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