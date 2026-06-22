Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Balve (ots)

Am heutigen (Montag-) Vormittag die Polizei erneut die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer überwacht. Der Radarwagen stand von 10.05 bis 12.50 Uhr an der Mendener Straße in Volkringhausen. Erfasst wurden 620 Fahrzeuge, davon waren 18 zu schnell. Es gibt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige für den Tagesschnellsten, der bis 71 statt der erlaubten 50 km/h gemessen wurde. Die Messung erfolgte im Rahmen des Netzwerks Geschwindigkeit. (cris)

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