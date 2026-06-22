Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wochenend-Bilanz: Unfälle mit Verletzten

Märkischer Kreis (ots)

Ergänzung zu Pressebericht vom 21.6., 8.12 Uhr: Weitere Verkehrsunfälle mit Verletzten am vergangenen Wochenende

Meinerzhagen

Ein Elfjähriger ist am Samstagnachmittag mit einem nicht versicherten E-Scooter verunglückt. Gegen 14.40 Uhr befuhr der Elfjährige die Schillerstraße und geriet auf einer Bodenwelle ins Straucheln. Ein Zeuge hörte einen lauten Knall, sah den E-Scooter fliegen und dann den Jungen reglos am Boden liegen. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und gilt als leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen einen Verwandten und weist noch einmal darauf hin: E-Scooter sind kein Kinderspielzeug! Das Mindestalter beträgt 14 Jahre. E-Scooter müssen versichert sein. (cris)

Herscheid

Ein 35-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagmittag an der Ebbestraße (L707) gegen ein Verkehrsschild gefahren. Der Essener musste kurz vor der Linkkurve stark abbremsen, verlor die Kontrolle über seine Maschine und fuhr in die Richtungstafel. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde vom Abschleppdienst weggebracht. Der Schaden: ca. 5000 Euro. An der Unfallstelle gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Menden

Am Sonntag sind sich auf der Fröndenberger Straße ein Pedelec-Fahrer und ein Fahrzeug mit Anhänger ins Gehege gekommen. Ein 57-jähriger Pedelec-Fahrer war unterwegs auf dem Fahrradschutzstreifen und bog zeitgleich mit einem 55-jährigen Fahrer eines Kleintransporters in den Kreisverkehr ein. Dabei touchierte der Anhänger des Transporters das Pedelec. Der Fahrer stürzte und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. (cris)

Hemer

Beim Abbiegen vom Sundwiger Weg auf die Europastraße übersah eine 53-jährige Pkw-Fahrerin am Freitag um 10.22 Uhr einen vorfahrtsberechtigten Pkw. Dessen Fahrer (87) und seine 84-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden.

Lüdenscheid

Ein 76-jähriger Radfahrer ist am Sonntag gegen 13.30 Uhr auf dem Seitenstreifen der Heedfelder Straße auf einen geparkten Pkw gefahren und umgestürzt. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Iserlohn

Am Freitag, kurz vor Mitternacht, kam ein 50-jähriger, alkoholisierter Fahrradfahrer an der Alexanderstraße ins Straucheln. Er stürzte um und wurde verletzt. Auf Veranlassung der Polizei wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen.

Ein siebenjähriger Radfahrer hat am Sonntag gegen 17.10 Uhr beim Abbiegen von der Straße Am Spring in den Pläskens Kamp die Kurve geschnitten und ist mit einem Pkw zusammengestoßen, der aus dem Pläskens Kamp kam. Der Junge wurde leicht verletzt vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

(cris)

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