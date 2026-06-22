POL-MK: Unfallflucht Am Damm

Altena (ots) - Am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr kam es am Lenneufer, in Höhe des Finanzamtes, zu einer Prügelei. Mehrere Männer hatten den Nachmittag zusammen an der Lenne verbracht und Alkohol getrunken. Als sich der 16-Jährige alkoholisiert aufs Fahrrad setzen wollte, wollte ihn ein 22-Jähriger davon abhalten. Die Männer schlugen sich, am Ende fuhr der 16-Jährige doch mit dem Fahrrad los. Die Polizei schrieb ...

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