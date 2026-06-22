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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht Am Damm

Hemer (ots)

Zwischen Samstagabend, 22.10 Uhr, und Sonntagmittag gegen 12 Uhr wurde in Hemer Am Damm ein in Höhe Hausnummer 1 geparkter schwarzer Hyundai Ioniq5 beschädigt. Ein anderes Fahrzeug touchierte vermutlich im Vorbeifahren oder beim Rangieren den vorderen linken Stoßfänger des Hyundai, so dass dieser verschrammt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden (schätzungsweise 1000 Euro) zu regulieren. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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