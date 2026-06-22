Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Prügelei - Enforcement Trailer besprüht

Altena (ots)

Am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr kam es am Lenneufer, in Höhe des Finanzamtes, zu einer Prügelei. Mehrere Männer hatten den Nachmittag zusammen an der Lenne verbracht und Alkohol getrunken. Als sich der 16-Jährige alkoholisiert aufs Fahrrad setzen wollte, wollte ihn ein 22-Jähriger davon abhalten. Die Männer schlugen sich, am Ende fuhr der 16-Jährige doch mit dem Fahrrad los. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung. Der 16-Jährige bekam außerdem eine Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr. Nachdem ihm ein Arzt auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgenommen hatte, holte ihn seine Mutter ab.

Unbekannte haben den an der Ihmerter Straße stehenden Enforcement-Trailer des Kreises besprüht: Die Linse des Blitzer-Anhängers wurde mit schwarzer Farbe bedeckt. Bemerkt und der Polizei gemeldet wurde die Beschädigung am Freitag gegen 10.45 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (cris)

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