Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pressebericht zu Verkehrssachen im Kreisgebiet

märkischer Kreis (ots)

Ein 42 jähriger Rennradfahrer aus Siegburg (Teilnehmer eines Radrennens) befuhr die K13 in Halver zwischen der Ortslage Hohenbüchen (Gummersbach) und der Ortslage Hohenplanken (MK) aus Richtung Wipperfürth in Richtung Halver. Nach der Bereichsgrenze auf MK Gebiet, wurde der Fahrradfahrer von einem entgegenkommenden Pkw-Fahrer abgedrängt und der Radfahrer kam zu Fall. Der Fahrzeugführer hielt an der Unfallstelle an, stieg aus seinem Fzg. aus und schaute kurz nach dem Fahrradfahrer. Ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben, flüchtete der Fahrzeugfahrer von der Unfallstelle.

Der Rennradfahrer wurde leichtverletzt mittels RTW dem Krankenhaus in Wipperführt zugeführt. Sein Fahrrad wurde auf der PW Halver in amtliche Verwahrung genommen.

Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiwache in Halver unter 02353-9199-0 entgegen.

Bei dem Fzg. des UB01 soll es sich nach Aussage des Geschädigten um einen Dacia Duster in dunkelgrau gehandelt haben. Durch den Geschädigten wurde der Fahrer wie folgt beschrieben:

-männlich, circa 30 Jahre alt -europäisches Erscheinungsbild, vermutlich deutsch -blond-rötliche krause Haare -schlank, mittelgroß -Bekleidung: dreckige Arbeitsschuhe, dunkelgrüne Arbeitshose

Laut einer Zeugenaussage sei ihm ebenfalls kurz nach dem Unfall ein Dacia Duster mit runden Formen entgegengekommen, vermutlich ein älteres Modell.

Rückfragen von Medienvertreterinnen und -vertretern bitte an die Leitstelle der Polizei unter 02371/9199-4710

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