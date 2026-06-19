Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht: Grauer BMW beschädigt - Zeugen gesucht

Hemer (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochnachmittag in der Nockenstraße ereignet hat. Im Zeitraum zwischen 15:50 Uhr und 16:20 Uhr war in Höhe der Hausnummer 18 ein grauer BMW 116d am Fahrbahnrand geparkt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte vermutlich im Vorbeifahren oder bei einem Rangiermanöver mit dem BMW. Dabei wurde der vordere linke Stoßfänger des Wagens deutlich verschrammt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 750 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich auf der Wache in Hemer zu melden. (dill)

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