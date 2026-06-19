Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autos zerkratzt, Reifen zerstochen, Scheibe eingeschlagen

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht zu Donnerstag beschädigten unbekannte Täter zwei Fahrzeuge in der Innenstadt. An der Lösenbacher Straße zerkratzten sie einen Mercedes über die gesamte rechte Fahrzeugseite. Am Dukatenweg traf es einen Ford Tourneo. Auch hier wurde die Seite zerkratzt und zudem die Reifen zerstochen. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die die Täter gesehen haben.

Am hellichten Tag beschädigten Unbekannte gestern Vormittag die Scheibe eines Kiosk an der Sauerfelder Straße. Die Tat muss sich zwischen 9 und 11.15 Uhr ereignet haben. Auch hier wird wegen Sachbeschädigung ermittelt und Zeugen gesucht.

Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

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