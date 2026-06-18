Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einladung zu Presse-Termin: Sonderkontrollen in der Innenstadt

Lüdenscheid (ots)

Die Polizeiwache Lüdenscheid führt am kommenden Montagmittag, 22.06.2026, Sonderkontrollen in der Innenstadt durch. Thema unter anderem: verbotswidrige Nutzung von E-Scootern im Bereich der Fußgängerzone.

Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind hiermit eingeladen, der Kontrolle beizuwohnen. Wir bitten um ausschließlich schriftliche Anmeldung per E-Mail an pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de. Genauer Ort und Zeit werden anschließend mitgeteilt. (dill)

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