Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Regenfallrohr gestohlen
Menden (ots)
Im Laufe dieser Woche wurden an der Schule am Margueritenweg ein drei Meter langes Kupfer-Fallrohr gestohlen. Wie bereits in einem früheren Fall, konnte die Beute am Malvenweg aufgefunden werden. Hinweise nimmt die Wache Menden entgegen. (cris)
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