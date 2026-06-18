POL-MK: Regenfallrohr gestohlen

Kierspe (ots) - Eine Kiersperin ist auf ein verlockendes Job-Angebot auf Facebook hereingefallen. Statt schnell und leicht viel Geld zu verdienen, hat sie binnen zwei Tagen viel Geld verloren. Am vergangenen Montag war sie in dem sozialen Netzwerk auf eine Werbeanzeige aufmerksam geworden, in der es ums "Geldverdienen im Internet" ging. Über einen Link kam es zu einem Kontakt per WhatsApp mit einer Unbekannten. Die ...

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