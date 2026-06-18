Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Brände - Geldbörse gestohlen

Lüdenscheid (ots)

In der vergangenen Nacht gab es zwei Einsätze wegen Feuern: Um 0.19 Uhr stand an der Germanenstraße ein Papiercontainer in Flammen. Er brannte komplett ab. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Um 4.21 Uhr stand an der Werdohler Landstraße ein Pkw in Flammen. Ein Zeuge wurde durch einen lauten Knall geweckt und entdeckte das Feuer an dem nicht fahrbereiten Audi. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Durch die Flamme platzten Fensterscheiben eines Gebäudes und die Fassade wurde verrußt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Einer 21-Jährigen wurde vermutlich am Dienstagnachmittag in der Lüdenscheider Innenstadt die Geldbörse gestohlen. Sie bemerkte den Diebstahl erst am Mittwoch, weil hohe Beträge von ihrem Kreditkartenkonto abgebucht wurden. Am Abend erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Sie vermutet, dass der Diebstahl im Stern Center stattgefunden haben könnte, wo sie sich ab 14 Uhr aufgehalten hatte. Die Polizei schrieb die abhanden gekommenen Dokumente aus der Geldbörse zur Fahndung aus und veranlasste eine KUNO-Sperrung der Bankkarte. (cris)

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