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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei klärt Serie von Raub-Delikten

Märkischer Kreis (ots)

Ein 20-jähriger Meinerzhagener steht im dringenden Tatverdacht, für die Begehung von vier Raub-Delikten zum Nachteil von drei Tankstellen und einer Spielhalle verantwortlich zu sein. Er sitzt in U-Haft.

Am 20. Mai überfiel ein Räuber unter Vorhalt einer Schusswaffe eine Spielhalle in Altena (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/6279266). Es folgte eine weitere Tat zum Nachteil einer Tankstelle an der Friedrich-Ebert-Straße in Letmathe am Morgen des 22. Mai. Der Tatverdächtige hatte unter Zuhilfenahme einer Schusswaffe Bargeld erbeutet. Keine zehn Minuten nach der Tat gelang es den fahndenden Polizeibeamten den mutmaßlichen Täter festzunehmen. Der 20-jährige Meinerzhagener wurde noch am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen einem Amtsrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ (vgl. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/6280201). Darauf begannen umfangreiche Ermittlungen und Folgemaßnahmen, bei denen sich Anhaltspunkte für einen Zusammenhang mit weiteren Taten im Südkreis ergaben. So stellten Ermittler bei Durchsuchungen unter anderem Beweismittel, wie PTB-Waffen und Masken sicher.

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse besteht der dringende Verdacht, dass der Festgenommene auch für Taten in Lüdenscheid vom 8. April (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/6251797) und Altena vom 6. April (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/6250338) verantwortlich gewesen sein könnte. Die Ermittlungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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