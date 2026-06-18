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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw durchwühlt - Unter Alkohol auf gestohlenem E-Scooter unterwegs

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurde am Falkenweg ein geparkter, schwarzer Aud A6 durchwühlt. Wie der Halter feststellte, fehlte die im Fahrzeug liegende Zulassungsbescheinigung.

Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag, kurz nach 17 Uhr, wurden Hinterm Hohler Weg eine Garage sowie der dort stehende Pkw durchwühlt. Nach den bisherigen Feststellungen fehlte nichts.

Die Polizei erwischte am Mittwochmorgen einen unter Alkohol und Drogen stehenden Mann auf einem gestohlenen E-Scooter. Um 7.32 Uhr stoppte eine Polizeistreife an der Oberen Mühlen einen 37-jährigen, in Iserlohn gemeldeten Mann. Der stark nach Alkohol riechende Mann räumte ein, Drogen konsumiert zu haben. Vortests bestätigten die Angaben. Die Beamten veranlassten eine Blutproben-Abnahme. Der Fahrer berichtete, dass er sich den E-Scooter gerade einige Minuten zuvor in der Innenstadt von einem Bekannten geliehen habe. Wie sich herausstellte, war der E-Scooter jedoch gestohlen. Der rechtmäßige Eigentümer hatte den Diebstahl noch gar nicht bemerkt. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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