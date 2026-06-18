Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche

Hemer (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Altenaer Straße eingebrochen. Gegen 4.30 Uhr wurde ein Bewohner durch einen lauten Knall wach. Als er sich einige Minuten später auf den Weg machte, die Ursache zu ergründen, stellte er fest, dass seine Wohnungstür aufgetreten wurde. Es fehlten eine Musikbox, eine Xbox 360 und zwei Subwoofer samt dazugehöriger Anlage. Die Polizei sucht nach Zeugen, die möglicherweise zu früher Stunde den Abtransport der Beute beobachtet haben könnten. Hinweise bitte unter Telefon 9099-0.

Aus einem Arbeitsraum der Woeste-Grundschule wurden am Dienstagabend oder in der folgenden Nacht zwei Powerbanks und der Laptop inklusive Zubehör und Unterlagen gestohlen. Die Täter gelangten möglicherweise durch ein offenstehendes Fenster im Obergeschoss in das Gebäude. (cris)

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