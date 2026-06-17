POL-MK: Einbrecher stehlen Bargeld

Lüdenscheid (ots) - Die Polizei hat heute die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer in Lüdenscheid gemessen. Spitzenreiter war ein Fahrzeug, das mit 80 statt der in der geschlossenen Ortschaft vorgeschriebenen 50 km/h auf der Halverstraße unterwegs war. Dort stand der Radarwagen der Polizei von 10.15 bis 12.50 Uhr. 580 Fahrzeuge wurden gemessen. 32 waren zu schnell, davon lagen zwei im Ordnungswidrigkeitenbereich. ...

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