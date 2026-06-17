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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher stehlen Bargeld

Balve (ots)

Einbrecher waren gestern im Brauke aktiv. Sie drangen über eine Terrassentür in ein Wohnhaus ein, durchwühlten Schränke und Schubladen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Wem ist gestern, zwischen 17 und 18.15 Uhr, etwas Verdächtiges augefallen? Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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