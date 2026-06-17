Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbrecher stehlen Bargeld
Balve (ots)
Einbrecher waren gestern im Brauke aktiv. Sie drangen über eine Terrassentür in ein Wohnhaus ein, durchwühlten Schränke und Schubladen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Wem ist gestern, zwischen 17 und 18.15 Uhr, etwas Verdächtiges augefallen? Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)
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