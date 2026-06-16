Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei legt illegale Cannabis-Plantage still

Plettenberg (ots)

Nach einem Zeugenhinweis sind Polizisten gestern auf eine illegale Cannabis-Plantage gestoßen. Nach den ersten Ermittlungen kam es kurze Zeit später zur Durchsuchung der verdächtigen Doppelhaushälfte an der Ebbetalstraße.

Im Gebäude fanden die Beamtinnen und Beamten nicht nur 400 erntefähige Pflanzen sowie 20 kg bereits abgeerntetes Marihuana, sondern auch zwei albanisch-stämmige Männer ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Beide wurden festgenommen und sollen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen im Verlauf des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizei hat die Halle samt der darin befindlichen Pflanzen und technischer Einrichtungen beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet und Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. (dill)

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