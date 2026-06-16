Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hund frisst Rasierklingen und stirbt

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Meinerzhagen (ots)

Unbekannte haben mit Rasierklingen präpariertes Fleisch an der Dränkerkampstraße ausgelegt und so den Tod eines Hundes verursacht.

Eine Meinerzhagenerin erstattete heute Vormittag Anzeige auf der Wache in Meinerzhagen. Ihren Angaben zufolge bekam sie sogar noch mit, wie der Hund am Montagvormittag etwas verschlang, konnte ihn jedoch nicht mehr rechtzeitig daran hindern. In den darauffolgenden Stunden verschlechterte sich der Zustand des Hundes deutlich. Trotz Not-OP in einer Tierklinik verstarb der Hund in der vergangenen Nacht. Während der Operation waren insgesamt zehn Rasierklingen sowie eine größere Menge Tatar aus dem Magen entfernt worden (Foto).

Die Polizei hat Ermittlungen wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat in den vergangenen Tagen verdächtige Personen beobachtet, die für das Ausbringen des Köders verantwortlich gewesen sein könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)

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