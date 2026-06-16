POL-MK: Zeitungen beschädigt

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte Täter waren am Wochenende auf dem Gelände eines Autohauses an der Nottebohmstraße aktiv. Von dort verschwanden mehrere hochwertige Reifen- und Felgensätze sowie weitere Fahrzeugteile. Die Täter müssen zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen vor Ort gewesen sein. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise nimmt die Wache ...

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