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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeitungen beschädigt

Iserlohn (ots)

Ein Zeuge rief letzte Nacht die Polizei nach Kalthof. An der Bushaltestelle Post lagen gegen 1.30 Uhr dutzende druckfrische Zeitungen beschädigt auf dem nassen Boden und im angrenzenden Gebüsch verteilt. Polizisten trafen an der Haltestelle eine 27-jährige Frau aus Leverkusen an. Sie räumte ein, für die Beschädigung der Zeitungen verantwortlich zu sein. Gegen sie wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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