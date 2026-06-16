Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zeitungen beschädigt
Iserlohn (ots)
Ein Zeuge rief letzte Nacht die Polizei nach Kalthof. An der Bushaltestelle Post lagen gegen 1.30 Uhr dutzende druckfrische Zeitungen beschädigt auf dem nassen Boden und im angrenzenden Gebüsch verteilt. Polizisten trafen an der Haltestelle eine 27-jährige Frau aus Leverkusen an. Sie räumte ein, für die Beschädigung der Zeitungen verantwortlich zu sein. Gegen sie wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. (dill)
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