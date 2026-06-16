PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schaufenster eingeworfen

Werdohl (ots)

Vandalen haben letzte Nacht die Schaufensterscheibe eines Friseursalons an der Freiheitstraße eingeworfen. Zeugen hörten gegen 2 Uhr einen Knall, schauten nach, entdeckten den Schaden und riefen die Polizei. Hinweise auf den oder die Täter liegen bisher nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter 02392/9399-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 08:11

    POL-MK: Einbrecher stehlen Laptop

    Neuenrade (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagmittag und Montagmorgen Zutritt zu Büroräumen an der Bahnhofstraße. Hierfür beschädigten sie zwei Glastüren. Aus den Innenräumen verschwand ein Laptop. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch nimmt die Wache Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 06:51

    POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen in Hemer und Menden: Über 40 Verstöße in Tempo-30-Zonen

    Hemer/ Menden (ots) - Die Polizei im Märkischen Kreis hat am Montag (15.06.2026) gezielte Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Im Fokus standen mehrere Tempo-30-Zonen innerhalb geschlossener Ortschaften. Insgesamt kontrollierten die Beamten 383 Fahrzeuge. Dabei stellten sie 45 Verkehrsverstöße fest. Fahrverbote fielen keine an. Die erste Kontrolle fand zwischen ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 15:50

    POL-MK: Öffentliche Fahndung nach vermisster Seniorin

    Iserlohn (ots) - Die Polizei sucht aktuell nach einer 85-jährigen Vermissten. Sie ist seit dem 12.06.2026 von ihrer Wohnanschrift am Nußberg abgängig. Die Gesuchte ist körperlich eingeschränkt und kann sich nur mittels Gehstock oder Rollator fortbewegen. Sie nutzt regelmäßig den öffentlichen Nahverkehr, um damit in die Innenstadt von Iserlohn gelangen zu können. Die Vermisste ist auf Medikamente angewiesen. Für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren