Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbrecher stehlen Laptop
Neuenrade (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagmittag und Montagmorgen Zutritt zu Büroräumen an der Bahnhofstraße. Hierfür beschädigten sie zwei Glastüren. Aus den Innenräumen verschwand ein Laptop. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch nimmt die Wache Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (dill)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell