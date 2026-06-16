POL-MK: Einbrecher stehlen Laptop

Iserlohn (ots) - Die Polizei sucht aktuell nach einer 85-jährigen Vermissten. Sie ist seit dem 12.06.2026 von ihrer Wohnanschrift am Nußberg abgängig. Die Gesuchte ist körperlich eingeschränkt und kann sich nur mittels Gehstock oder Rollator fortbewegen. Sie nutzt regelmäßig den öffentlichen Nahverkehr, um damit in die Innenstadt von Iserlohn gelangen zu können. Die Vermisste ist auf Medikamente angewiesen. Für ...

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