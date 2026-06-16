Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen in Hemer und Menden: Über 40 Verstöße in Tempo-30-Zonen

Hemer/ Menden (ots)

Die Polizei im Märkischen Kreis hat am Montag (15.06.2026) gezielte Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Im Fokus standen mehrere Tempo-30-Zonen innerhalb geschlossener Ortschaften. Insgesamt kontrollierten die Beamten 383 Fahrzeuge. Dabei stellten sie 45 Verkehrsverstöße fest. Fahrverbote fielen keine an.

Die erste Kontrolle fand zwischen 12 und 13:45 Uhr in Hemer-Bredenbruch auf der Frönsberger Straße statt. Von 100 gemessenen Fahrzeugen waren elf zu schnell unterwegs. Die Beamten erhoben acht Verwarngelder und fertigten drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Ein Pkw mit MK-Kennzeichen fiel hier besonders auf. Er passierte die Messstelle mit 55 km/h statt der erlaubten 30 km/h.

Im Anschluss verlagerten die Einsatzkräfte den Schwerpunkt nach Menden. Auf der Von-Lilien-Straße wurden von 14:35 bis 16:40 Uhr insgesamt 160 Fahrzeuge überprüft. Hier registrierte die Polizei 22 Verstöße. Es folgten 21 Verwarngelder und eine Anzeige. Der Spitzenreiter war ein Motorrad (Krad) aus dem Märkischen Kreis mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 51 km/h.

Die letzte Messung des Tages erfolgte auf der Hermann-Löns-Straße in Menden zwischen 16:50 und 18:10 Uhr. Von 123 kontrollierten Fahrzeugen hielten sich zwölf Fahrer nicht an das Tempolimit. Die Bilanz zeigt elf Verwarngelder und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Ein Pkw mit dem heimischen MK-Kennzeichen erreichte dabei einen Höchstwert von 52 km/h.

Die Polizei kündigt an, die Kontrollen zur Senkung des Geschwindigkeits- und damit Gefahrenniveaus im Kreisgebiet konsequent fortzusetzen.

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