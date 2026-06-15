Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Öffentliche Fahndung nach vermisster Seniorin

Iserlohn (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach einer 85-jährigen Vermissten. Sie ist seit dem 12.06.2026 von ihrer Wohnanschrift am Nußberg abgängig. Die Gesuchte ist körperlich eingeschränkt und kann sich nur mittels Gehstock oder Rollator fortbewegen. Sie nutzt regelmäßig den öffentlichen Nahverkehr, um damit in die Innenstadt von Iserlohn gelangen zu können. Die Vermisste ist auf Medikamente angewiesen. Für das plötzliche und unerwartete Verschwinden gibt es bislang keinen nachvollziehbaren Grund. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in hilfloser Lage befindet. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Das Foto der Gesuchten ist im Fahndungsportal der Polizei zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/206658

Hinweise bitte sofort an den Polizei Notruf 110. (dill)

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