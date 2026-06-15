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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallfluchten

Lüdenscheid (ots)

Verkehrsunfallflucht am 12.06.2026, 17:10 Uhr bis 18:45 Uhr, Graf-von-Galen-Straße Ein vor dem Gemeindehaus der Maria Königin Kirche geparkter grauer Skoda Fabia wurde links am Heck durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer/in beschädigt Der oder die Verursacher/in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02351/90990 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht am 12.06.2026, 11:45 Uhr bis 12:00 Uhr, Bräuckenstraße Ein auf dem Parkplatz des Nahversorgungszentrums vor dem dortigen "dm" geparkter schwarzer BMW wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Fahrertür beschädigt. Der oder die Verursacher/in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02351/90990 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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