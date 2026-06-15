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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Bösperde verscheucht

Menden (ots)

In Bösperde hat der Sicherheitsdienst einen Einbrecher auf einem Firmengelände verscheucht. Durch eine Kamera wurde in der Nacht auf Samstag kurz nach 2 Uhr ein Mann erspäht, der über das Gelände im Bereich Hämmerstraße / Wietholz lief. Eine Lautsprecheransprache und das Einschalten der Polizei führten zur Flucht des Unbekannten. Wie sich vor Ort herausstellte, war der Zaun zum Gelände des Metallbetriebes beschädigt worden. Ob auch etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Nun ermittelt die Kripo und bittet unter 0237390990 um Hinweise. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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