Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Tankstellenraub

Kupferdiebe in Platte Heide

Menden (ots)

Ein unbekannter Täter erbeutete gestern Abend Bargeld aus einer Tankstelle an der Fröndenberger Straße. Kurz vor 22 Uhr betrat der Maskierte den Verkaufsraum und ließ sich unter Vorhalt einer vermeintlichen Pistole das Geld aus der Kasse aushändigen. Danach flüchtete er zu Fuß über die Ruhrbrücke Richtung Fröndenberg. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, dazu wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Nun werden Zeugen gesucht, die etwas beobachtet haben. Der Mann wird als 18-30 Jahre alt beschrieben und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover, schwarzer Jogginghose, schwarzer Maske und Sneakern bekleidet. Er soll hochdeutsch gesprochen haben. Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt jede Dienststelle entgegen.

Von Montag auf Dienstag wurde ein 6m langes Kupferfallrohr am Margueritenweg entwendet. Wer hat sich an dem Mehrfamilienhaus im Bereich Platte Heide zu schaffen gemacht? Hinweise an die 0237390990. (lubo)

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