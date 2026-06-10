PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Tankstellenraub
Kupferdiebe in Platte Heide

Menden (ots)

Ein unbekannter Täter erbeutete gestern Abend Bargeld aus einer Tankstelle an der Fröndenberger Straße. Kurz vor 22 Uhr betrat der Maskierte den Verkaufsraum und ließ sich unter Vorhalt einer vermeintlichen Pistole das Geld aus der Kasse aushändigen. Danach flüchtete er zu Fuß über die Ruhrbrücke Richtung Fröndenberg. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, dazu wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Nun werden Zeugen gesucht, die etwas beobachtet haben. Der Mann wird als 18-30 Jahre alt beschrieben und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover, schwarzer Jogginghose, schwarzer Maske und Sneakern bekleidet. Er soll hochdeutsch gesprochen haben. Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt jede Dienststelle entgegen.

Von Montag auf Dienstag wurde ein 6m langes Kupferfallrohr am Margueritenweg entwendet. Wer hat sich an dem Mehrfamilienhaus im Bereich Platte Heide zu schaffen gemacht? Hinweise an die 0237390990. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.06.2026 – 09:45

    POL-MK: KiTa im Visier: Zeugensuche in Eisborn

    Balve (ots) - Zwischen vergangenem Mittwoch und gestern wurde an der Tür einer KiTa in Eisborn gehebelt. Unbekannte machten sich an dem Gebäude an der Asbecker Straße zu schaffen, gelangten jedoch nicht ins Innere. Nun werden unter 0237390990 Zeugen gesucht. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 ...

    mehr
  • 10.06.2026 – 09:42

    POL-MK: Einbruch an der Wilhelmstraße

    Lüdenscheid (ots) - Unbekannte durchwühlten von Montag auf Dienstag die Schränke eines Ladenlokals an der Wilhelmstraße. Entwendet wurde nichts, nun ermittelt die Kripo. Wer kann Hinweise geben? Die Polizei Lüdenscheid sucht unter 0235190990 Zeugen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: ...

    mehr
  • 10.06.2026 – 07:05

    POL-MK: Mit 99 statt der erlaubten 50 km/h geblitzt

    Plettenberg (ots) - Am Dienstag zwischen 13.31 und 18.45 Uhr hat die Polizei die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der L 697 im Bereich der Lennebrücke gemessen.3535 Fahrzeuge wurden erfasst, davon handelten sich zwei Fahrer ein Fahrverbot ein. Der Tagesschnellste durchfuhr die Messstelle mit 99 statt der erlaubten 50 km/h (außerorts). 19 Fahrzeugführer bekommen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, 135 kommen mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren