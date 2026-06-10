Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: KiTa im Visier: Zeugensuche in Eisborn
Balve (ots)
Zwischen vergangenem Mittwoch und gestern wurde an der Tür einer KiTa in Eisborn gehebelt. Unbekannte machten sich an dem Gebäude an der Asbecker Straße zu schaffen, gelangten jedoch nicht ins Innere. Nun werden unter 0237390990 Zeugen gesucht. (lubo)
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