Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mit 99 statt der erlaubten 50 km/h geblitzt
Plettenberg (ots)
Am Dienstag zwischen 13.31 und 18.45 Uhr hat die Polizei die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der L 697 im Bereich der Lennebrücke gemessen.3535 Fahrzeuge wurden erfasst, davon handelten sich zwei Fahrer ein Fahrverbot ein. Der Tagesschnellste durchfuhr die Messstelle mit 99 statt der erlaubten 50 km/h (außerorts). 19 Fahrzeugführer bekommen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, 135 kommen mit einem Verwarngeld davon. (cris)
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