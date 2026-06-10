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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 99 statt der erlaubten 50 km/h geblitzt

Plettenberg (ots)

Am Dienstag zwischen 13.31 und 18.45 Uhr hat die Polizei die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der L 697 im Bereich der Lennebrücke gemessen.3535 Fahrzeuge wurden erfasst, davon handelten sich zwei Fahrer ein Fahrverbot ein. Der Tagesschnellste durchfuhr die Messstelle mit 99 statt der erlaubten 50 km/h (außerorts). 19 Fahrzeugführer bekommen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, 135 kommen mit einem Verwarngeld davon. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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