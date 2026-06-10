POL-MK: Mit 99 statt der erlaubten 50 km/h geblitzt

Iserlohn-Letmathe (ots) - Nach einem Unfall am Samstag auf der Hagener Straße, Ecke Bahnhofstraße in Höhe des weißen Hauses, sucht die Polizei nach einer unbekannten Pkw-Fahrerin. Sie fuhr gegen 12 Uhr auf einen Parkplatz, übersah dabei jedoch eine Fahrradfahrerin. Die konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stürzte. So schildert es die Radfahrerin. Die beiden Frauen sprachen miteinander und verabschiedeten sich ...

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