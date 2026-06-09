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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beinahe-Zusammenstoß mit Fahrradfahrerin

Iserlohn-Letmathe (ots)

Nach einem Unfall am Samstag auf der Hagener Straße, Ecke Bahnhofstraße in Höhe des weißen Hauses, sucht die Polizei nach einer unbekannten Pkw-Fahrerin. Sie fuhr gegen 12 Uhr auf einen Parkplatz, übersah dabei jedoch eine Fahrradfahrerin. Die konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stürzte. So schildert es die Radfahrerin. Die beiden Frauen sprachen miteinander und verabschiedeten sich ohne einen formellen Austausch von Personaldaten. Im Nachhinein stellte die Fahrradfahrerin fest, dass die Folgen des Sturzes doch größer waren. Deshalb hat sie sich an die Polizei gewandt. Die bittet die Pkw-Fahrerin, sich zu melden unter Telefon 02371/9199-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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