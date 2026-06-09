Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht am Drostenplatz: Polizei sucht Zeugen nach Zusammenstoß mit weißem Lieferwagen

Balve (ots)

Nach einer Unfallflucht am gestrigen Nachmittag auf dem Drostenplatz sucht die Polizei den beteiligten Fahrer sowie Zeugen des Vorfalls.

Gegen 15.53 Uhr überquerte ein Mädchen (15) den dortigen Parkplatz. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde sie dabei von einem vorbeifahrenden weißen Lieferfahrzeug am linken Unterarm erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde das Kind leicht verletzt.

Der bislang unbekannte Fahrer des Lieferwagens stoppte zunächst kurz und erkundigte sich nach dem Befinden des Mädchens. Anschließend fuhr er jedoch fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen.

Die Mutter des Kindes wurde wenige Minuten später durch ihre Tochter über den Vorfall informiert. Die Polizei erhielt erst zu einem späteren Zeitpunkt über eine Online-Anzeige Kenntis vom Sachverhalt.

Da bislang Zeugen und Angaben zum Unfallfahrer fehlen, setzt die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat den Unfall gegen 15:53 Uhr auf dem Parkplatz am Drostenplatz beobachtet?

Wer kann Angaben zu dem weißen Lieferfahrzeug oder dessen Fahrer machen?

Hinweise nimmt die Polizeiwache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell