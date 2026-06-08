Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Appell an Auto- und Motorradfahrer

Märkischer Kreis (ots)

Appell an Auto- und Motorradfahrer zur Verhinderung von Verkehrsunfällen

Mit den ersten warmen Tagen hat für viele Motorradfahrer die schönste Zeit des Jahres begonnen. Mehr Motorräder auf den Straßen bedeuten aber auch ein erhöh-tes Unfallrisiko. Zwei tödliche Motorradunfälle waren im Frühjahr im Märkischen Kreis bereits zu verzeichnen und haben viele Menschen sehr betroffen gemacht. Deshalb richtet die Polizei Märkischer Kreis einen Appell an alle Verkehrsteilneh-mer: Übernehmen Sie Verantwortung bei Ihrer Teilnahme am Straßenverkehr!

An die Autofahrer:

Motorräder sind schmaler und hinsichtlich der gefahrenen Geschwindigkeit oft schwerer einzuschätzen als Autos. Sie werden immer wieder durch Autofahrer übersehen. Bitte schauen Sie beim Ein- und Abbiegen, Überholen und Spurwech-sel besonders aufmerksam hin. Ein kurzer zusätzlicher Blick kann #LEBEN retten.

An die Motorradfahrer:

Genießen Sie die Freiheit auf zwei Rädern, aber fahren Sie verantwortungsbe-wusst. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Straßen- und Verkehrsverhältnissen an, denn Geschwindigkeit ist nach wie vor die Hautunfallursache Nr. 1 und trägt entscheidend dazu bei, ob ein Unfall passiert bzw. dieser überlebt werden kann. Tragen Sie vollständige Schutzkleidung und überschätzen Sie weder Ihr Können noch die eigenen Reaktionsmöglichkeiten. Fahren Sie vorausschauend und rech-nen Sie immer mit Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer.

Gemeinsam für mehr Sicherheit:

Rücksicht, Aufmerksamkeit und gegenseitiger Respekt sind die wichtigsten Voraus-setzungen für sichere Straßen. Jeder Verkehrsteilnehmer trägt Verantwortung - für sich selbst und für andere. Nur wenn Auto- und Motorradfahrer aufeinander achten, können schwere Unfälle vermieden werden.

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