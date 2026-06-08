POL-MK: Diebstahl aus Pkw

Balve (ots) - Eine 78-jährige Balverin wurde am Freitag beim Einkaufen in einem Discounter bestohlen. Sie kaufte am Morgen in zwei Discounter ein. An der Kasse des Geschäftes an der Hönnetalstraße bemerkte sie, dass ihre Handtasche offenstand und die Geldbörse weg war. Sie kann sich an keine verdächtige Begegnung erinnern. Die Polizei mahnt weiter dringend zur Vorsicht: Taschendiebe halten gerne in heimischen ...

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