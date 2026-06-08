Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Diebstahl aus Pkw
Kierspe (ots)
Aus einem an der Goethestraße parkenden ID.7 wurden am Sonntag zwischen 3 und 9.06 Uhr ein HP-Laptop und ein Apple iPhone gestohlen. (cris)
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