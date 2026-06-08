Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vier Verdächtige nach Einbruchversuch - Unterwegs im gestohlenen Fahrzeug mit falschen Kennzeichen und ohne Fahrerlaubnis

Plettenberg (ots)

Aufmerksame Zeugen beobachteten am Freitag kurz vor Mitternacht einen Einbruchversuch in ein Geschäft an der Grünestraße und gaben der Polizei das Kennzeichen eines verdächtigen Fahrzeugs durch. Eine Streife entdeckte den gesuchten Wagen mit zwei Insassen (16 und 17, beide derzeit in Dortmund gemeldet). Die Kennzeichen waren falsch, das Fahrzeug gestohlen. Der 17-jährige Fahrer hat keine Fahrerlaubnis. Ein zweiter Streifenwagen entdeckte kurz darauf zwei weitere, in Dortmund gemeldete junge Männer (15 und 18 Jahre). Sie gaben an, in Plettenberg "spazieren" zu gehen. Die Polizei stellte das gestohlene Fahrzeug, diverse Handys sowie Fahrzeugschlüssel sicher. Ermittelt wird wegen schweren Bandendiebstahls aus Kiosken oder Verkaufsräumen.

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in eine Gaststätte in Elhausen eingebrochen und haben eine Geldbörse gestohlen. In derselben Nacht wurde ein vor der Gaststätte parkender Lkw aufgebrochen. Dort erbeuteten der oder die Täter gleich zwei Portemonnaies. (cris)

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