PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vier Verdächtige nach Einbruchversuch - Unterwegs im gestohlenen Fahrzeug mit falschen Kennzeichen und ohne Fahrerlaubnis

Plettenberg (ots)

Aufmerksame Zeugen beobachteten am Freitag kurz vor Mitternacht einen Einbruchversuch in ein Geschäft an der Grünestraße und gaben der Polizei das Kennzeichen eines verdächtigen Fahrzeugs durch. Eine Streife entdeckte den gesuchten Wagen mit zwei Insassen (16 und 17, beide derzeit in Dortmund gemeldet). Die Kennzeichen waren falsch, das Fahrzeug gestohlen. Der 17-jährige Fahrer hat keine Fahrerlaubnis. Ein zweiter Streifenwagen entdeckte kurz darauf zwei weitere, in Dortmund gemeldete junge Männer (15 und 18 Jahre). Sie gaben an, in Plettenberg "spazieren" zu gehen. Die Polizei stellte das gestohlene Fahrzeug, diverse Handys sowie Fahrzeugschlüssel sicher. Ermittelt wird wegen schweren Bandendiebstahls aus Kiosken oder Verkaufsräumen.

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in eine Gaststätte in Elhausen eingebrochen und haben eine Geldbörse gestohlen. In derselben Nacht wurde ein vor der Gaststätte parkender Lkw aufgebrochen. Dort erbeuteten der oder die Täter gleich zwei Portemonnaies. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 13:46

    POL-MK: Wechseltrick auf dem Trödelmarkt

    Werdohl (ots) - Auf dem Trödelmarkt am Samstag in der Freiheitstraße wurde ein 12-jähriges Mädchen betrogen. Sie verkaufte Trödel vor der Sparkasse, als sie von einer unbekannten Frau gebeten wurde, ihr einen 50-Euro-Schein zu wechseln. Am Ende nahm die Frau die kleineren Wechselscheine und ihren 50-Euro-Schein mit. Eine Fahndung der Polizei nach der Unbekannten verlief ohne Erfolg. (cris) Rückfragen von ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 14:43

    POL-MK: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

    Halver (ots) - Bei einem Verkehrsunfall hat ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Essen heute Mittag lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die B 229 ist aktuell (Stand 14.35 Uhr) gesperrt. Gegen 12.40 Uhr war eine dreiköpfige Gruppe von Motorradfahrern unterwegs auf der B 229. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Polizei fuhr der 23-jährige Essener voraus, geriet in einer Kurve der Rader Straße - nahe des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren