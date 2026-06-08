Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Wechseltrick auf dem Trödelmarkt
Werdohl (ots)
Auf dem Trödelmarkt am Samstag in der Freiheitstraße wurde ein 12-jähriges Mädchen betrogen. Sie verkaufte Trödel vor der Sparkasse, als sie von einer unbekannten Frau gebeten wurde, ihr einen 50-Euro-Schein zu wechseln. Am Ende nahm die Frau die kleineren Wechselscheine und ihren 50-Euro-Schein mit. Eine Fahndung der Polizei nach der Unbekannten verlief ohne Erfolg. (cris)
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