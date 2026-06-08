Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht: 12-jähriger Pedelec-Fahrer verletzt - Polizei sucht wichtige Zeugen und Autofahrer

Halver (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am vergangenen Dienstag, 02.06.2026, um 14:14 Uhr auf der Kölner Straße (Höhe Hausnummer 21) sucht die Polizei dringend nach Zeugen und dem beteiligten Autofahrer.

Ein 12-jähriger Pedelec-Fahrer war in Richtung Bolsenbach unterwegs, als ihn ein silberner Pkw (möglicherweise ein älterer VW-Kleinwagen) mit extrem geringem Seitenabstand überholte. Der Junge musste nach rechts ausweichen, stürzte und zog sich Schürfwunden sowie Verletzungen an Hand und Brust zu. Zu einer direkten Berührung der Fahrzeuge kam es nicht. Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht insbesondere zwei männliche Ersthelfer, die in einem Auto hinter dem Jungen fuhren und ihm zur Hilfe eilten: Die beiden unbekannten Zeugen waren ca. 18 und 25 Jahre alt. Der jüngere der beiden soll aus Halver stammen.

Zudem werden weitere Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem silbernen Pkw mit teilweise bekanntem Kennzeichen geben können. Auch der Unfallverursacher wird aufgefordert, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Halver unter 02353/9199-0 oder jede andere Dienststelle entgegen. (dill)

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