Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Halver (ots)

Bei einem Verkehrsunfall hat ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Essen heute Mittag lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die B 229 ist aktuell (Stand 14.35 Uhr) gesperrt.

Gegen 12.40 Uhr war eine dreiköpfige Gruppe von Motorradfahrern unterwegs auf der B 229. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Polizei fuhr der 23-jährige Essener voraus, geriet in einer Kurve der Rader Straße - nahe des Ortsteils Schwenke - ins Rutschen, prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw und gegen eine Hauswand. Das Motorrad fing Feuer. Zeugen und Anwohner löschten das Feuer und leisteten Erste Hilfe. Der Rettungsdienst versorgte den lebensgefährlich verletzten Essener, bevor ihn ein Rettungshubschrauber in eine größere Klinik flog. Der 63-jährige Fahrer des entgegenkommenden Pkw erlitt leichte Verletzungen. Ein Unfallaufnahmeteam unterstützt die örtliche Polizei bei der Dokumentation der Unfallstelle. So lange bleibt die Bundesstraße gesperrt. Zum Zustand des Motorradfahrers sind derzeit keine weiteren Angaben möglich. (cris)

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