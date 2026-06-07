Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Pressebericht zu Verkehrssachen im Kreisgebiet
Märkischer Kreis (ots)
keine herausragenden Verkehrsunfälle
Rückfragen von Medienvertreterinnen und -vertretern bitte an die Leitstelle der Polizei unter 02371/9199-4710
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell