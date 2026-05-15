Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen: Polizei zieht Bilanz

Iserlohn/Menden (ots)

Die Polizei kontrollierte Mittwoch das Tempo in Menden und Iserlohn. Insgesamt passierten 1579 Fahrzeuge die beiden Kontrollstellen. Die Beamten stellten dabei 53 Verstöße fest.

Am Vormittag positionierten sich die Einsatzkräfte an der Unteren Promenade in Menden. Zwischen 08:15 Uhr und 11:30 Uhr passierten 629 Fahrzeuge die Messstelle. Die Bilanz der dreieinhalbstündigen Kontrolle beläuft sich auf 36 Verwarngelder. Fahrverbote oder Bußgeldverfahren fielen nicht an. Ein Pkw-Fahrer aus dem Kreis fuhr mit 47 km/h durch die 30-Zone.

Am Nachmittag verlagerten die Beamten den Schwerpunkt nach Iserlohn auf die Dortmunder Straße. Dort kam von 15:40 Uhr bis 18:10 Uhr ein Radarmessgerät zum Einsatz. Von den 950 kontrollierten Fahrzeugen waren 17 zu schnell unterwegs. Auch hier blieben schwerwiegende Verstöße mit Fahrverboten oder Anzeigen aus. Die höchste Geschwindigkeit außerhalb der geschlossenen Ortschaft lag bei 87 km/h statt der erlaubten 70 km/h. Am Steuer des gemessenen Pkw saß ein Fahrer mit einem Hamburger Kennzeichen.

Die Polizei kündigt im Sinne der Verkehrssicherheit weitere unangekündigte Kontrollen im Kreisgebiet an. (dill)

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