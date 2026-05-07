Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mindestens 31 Fahrzeuge beschädigt

Halver (ots)

Ein stark alkoholisierter 46-jähriger Mann steht im Verdacht, am Mittwochabend mindestens 31 Fahrzeuge beschädigt zu haben. Zeugen beobachteten ihn gegen 22.30 Uhr in der Tauberstraße, wie er sich an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machten. Sie verfolgten ihn, sprachen ihn einige Zeit später an, riefen die Polizei und hielten ihn bis zum Eintreffen des Streifenwagens fest. Die Polizeibeamten stellten an Humboldstraße, Gartenstraße, Tauberstraße, Kirchstraße und Marktstraße insgesamt 31 beschädigte Fahrzeuge fest: Front- und Heckscheibenwischer wurden abgebrochen, Außenspiegel beschädigt und eine Scheibe eingeschlagen. Die Polizeibeamten hinterließen Notizen an den Fahrzeugen. Die Halter können Anzeigenbescheinigungen bei der nächsten Polizeiwache abholen. Der 46-jährige Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen. (cris)

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