Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen auf der B 236: Über 140 Verstöße in Siesel

Plettenberg (ots)

Die Polizei kontrollierte gestern auf der B 236 im Bereich Siesel die Geschwindigkeit. Zwischen 10:58 Uhr und 17:30 Uhr passierten insgesamt 1640 Fahrzeuge die ESO-Messstelle außerhalb geschlossener Ortschaften. Die Bilanz der Kontrolle: 140 Menschen waren zu schnell unterwegs. In 91 Fällen blieb es bei einem Verwarngeld, gegen 49 Fahrer wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Zwei Fahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Den negativen Tageshöchstwert erreichte ein Pkw-Fahrer mit Zulassung im Märkischen Kreis. Er wurde bei erlaubten 70 km/h mit einer Geschwindigkeit von 124 km/h gemessen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell