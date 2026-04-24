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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Stark überladener Holztransporter gestoppt

POL-MK: Stark überladener Holztransporter gestoppt
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Meinerzhagen (ots)

Polizisten kontrollierten Dienstagmittag auf der Oststraße einen LKW, bestehend aus einem Zugfahrzeug samt Anhänger. Das Gespann hatte Baumstämme geladen. Da die Beamten bereits auf den ersten Blick eine Überladung vermuteten, ging es für den Fahrer (28) mit Polizeibegleitung zur nächstgelegenen Waage. Dort bestätigte sich der Verdacht. Das Gespann wog insgesamt 30% mehr, als in den Papieren zugelassen. Statt den erlaubten maximal 40t (Zugfahrzeug) plus 26t (Anhänger) standen 52 und fast 33 Tonnen auf der Waage. Die Beamten zeigten den Fahrer und den Halter des Holztransports an. Beide erwartet jeweils ein Bußgeld über mehrere hundert Euro sowie Punkte in Flensburg. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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