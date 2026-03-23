Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Alkohol am Steuer - E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Iserlohn (ots)

Am Freitag gegen 1 Uhr kontrollierte die Polizei einen 26-jährigen Pkw-Fahrer auf der Igelstraße. Den Beamten schlug starker Alkoholgeruch entgegen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest untermauerte den Verdacht. Die Polizeibeamten brachten ihn zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Am Wochenende hat die Polizei erneut drei Fahrer von Elektrokleinstfahrzeugen (E-Scootern) mit abgelaufenen Versicherungskennzeichen kontrolliert Alle Fahrer bekamen Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die aktuellen Versicherungskennzeichen sind schwarz. (cris)

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