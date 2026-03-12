Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Suche nach vermisster Seniorin

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei sucht nach einer vermissten Seniorin: Die 83-jährige Lüdenscheiderin hat am Mittwochmorgen die Wohnung am Honsel mit unbekanntem Ziel verlassen und ist seitdem nirgendwo aufgetaucht. Möglicherweise befindet sie sich in einer Notlage. Die Seniorin hat kurze, weiße Haare und trägt Brille und Ohrringe. Sie ist ca. 1,60 Meter groß, geht aber gebückt und sonst am Rollator. Ein Foto ist zu finden unter https://polizei.nrw/fahndung/197621 . Die Polizei hat seit dem frühen Abend unter anderem mit Mantrailern nach der Vermissten gesucht. Die Polizei bittet um Hinweise an den Notruf 110. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell